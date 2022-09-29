Мужчина убил двух собутыльников за непристойное предложение в Свердловской области | 360°

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29 сентября 2022, 16:22

Мужчина убил двух собутыльников за непристойное предложение в Свердловской области

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Житель Свердловской области избил битой двух собутыльников, которые сделали ему непристойное предложение. Пострадавшие скончались, сообщила «Общественная служба новостей» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

По данным издания «Город55», злоумышленник вынес избитых мужчин во двор и накрыл их одеялом. К утру они уже не подавали признаков жизни.

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Мужчина не признал вину полностью. Уголовное дело передано в суд.

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