Мужчина убил друга топором под Липецком

В селе Яблоново Липецкой области произошло жестокое убийство. Мужчина убил друга топором. Об этом сообщил Vse42.ru.

Житель Воронежа поехал к другу в Липецкую область, после чего перестал выходить на связь. Мать пропавшего обратилась в полицию. Приехав домой к подозреваемому, следователи обнаружили во дворе дома труп.

Полицейским удалось выяснить, что подозреваемый распивал с другом алкоголь. В какой-то момент между ними завязался конфликт, после чего хозяин дома выстрелил гостю в ногу. После подозреваемый добил его топором. Тело он спрятал в яму, засыпал землей и прикрыл шифером.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело, передали «Дни.ру».