Мужчина убил бывшего супруга жены в Кемеровской области

Мужчина задержан по подозрению в убийстве бывшего мужа своего супруги в Кемеровской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По версии следствия, бывший муж пришел к паре вместе родственником, чтобы решить вопрос, связанный с имуществом. В результате возник конфликт и хозяин ударил ножом гостя. Ему вызвали скорую помощь, но мужчина все равно скончался.

«Злоумышленника задержали, со следствием мужчина не сотрудничал, вину не признал, настаивал, что защищал себя и супругу от агрессивных действий потерпевшего», — рассказали в пресс-службе СК по региону.