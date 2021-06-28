Мужчина убил 13-летнюю школьницу и спрятал труп в сарае

Жителя Белой Холуницы в Кировской области подозревают в убийстве несовершеннолетней. После расправы над 13-летней школьницей он спрятал ее тело в сарай. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

СК РФ по Кировской области возбудил уголовное дело по статье « Убийство малолетней». В ведомстве отметили, что 27 июня в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила о пропаже своей 13-летней дочери. Следователи начали розыск пропавшей и установили молодого человека, с которым ее видели последний раз.

«При опросе он рассказал о произошедшем и указал на место сокрытия тела девочки. В указанном им месте — хозяйственных постройках около дома молодого человека — было обнаружено тело пропавшей с признаками насильственной смерти», — сказано в сообщении ведомства.

По версии следователей, школьницу убил 21-летний местный житель. Вечером 26 июня он выпил, а затем позвал знакомую 13-летнюю девочку к себе. Он рассказал следователям, что в какой-то момент сдавил шею школьницы, отчего она умерла. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина спрятал тело убитой в хозяйственные постройки возле дома.

Следователи осмотрели место преступления, изъяли вещественные доказательства, в том числе мобильный телефон и одежда подозреваемого. Мужчина признался в содеянном, его задержали.

Супруга подозреваемого рассказала «360», что в день смерти школьницы не была дома — она уехала в гости к маме и до сих пор находится у нее. При этом саму девочку она знала — собеседница отметила, что они «дружили вроде нормально», но сама она с ней «толком не общалась».