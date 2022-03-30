Мужчина сжег машину полицейского во Владимирской области

Житель Владимирской области сжег машину полицейского. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным следствия, мужчина таким образом хотел отомстить правоохранителю за то, что тот неоднократно привлекал его брата к административной ответственности. В результате машина сгорел целиком. Ущерб оценили в 113 тысяч рублей.

Подсудимый возместил ущерб и помирился с полицейским. Тот даже попросил о снисхождении для поджигателя, Поэтому мужчина получил лишь год и три месяца условно.