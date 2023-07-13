Эксклюзив 13 июля 2023, 21:19 Мужчина связал и похитил двоих подростков в Нижегородской области. Детей спасли разбитые дороги СК возбудил уголовное дело после похищения двух подростков в Нижегородской области

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Уголовное дело возбудили после похищения двоих подростков в селе Малое Козино в Нижегородской области. Неизвестный мужчина посреди дня затащил девочку и мальчика в машину, связал их и попытался увезти. Однако увяз в бездорожье. Поняв, что его машина не выберется, он сбежал. Дети, освободившись, прибежали к ближайшему селу. Местный житель, к которому попали подростки, рассказал «360» все подробности.

По его словам, у прибежавших детей был шок. Они звали на помощь и просили вызвать полицию. Руки у них были связаны широкими стяжками.

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«Вид у них, конечно, был шокирующий. Дети все тряслись. Конечно, он угрожал им ножом, хотел убить, зарезать», — рассказал он.

Затем они рассказали, что ехали на самокате, когда рядом остановился автомобиль. Сидящий внутри мужчина спросил дорогу, после этого вышел из авто и стал угрожать ножом, заставив ребят сесть в машину. После этого автомобиль двинулся в сторону леса. Но разбитая дорога заставила его остановиться. Как рассказал собеседник «360», похититель заставил детей толкать машину, а сам остался за рулем. Это позволило похищенным сбежать.

По версии региональных следователей, события разворачивались немного по-другому. Застряв, мужчина понял, что не выберется, связал подростков, а сам сбежал.

Злоумышленника еще не поймали. Как рассказала «360» мать пострадавшей девочки, камеры успели заснять похитителя, и дети уже опознали его. Также следователи проверяют брошенный мужчиной автомобиль.

СУ СК России по Нижегородской области

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц».