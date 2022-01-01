Мужчина спас женщину от насильника в Троицке

Дворник-приезжий из Средней Азии совершил нападение на 38-летнюю женщину в Троицке в новогоднюю ночь. Ее спас случайно проходящий мимо мужчина.

«Если бы я был пьяным, то я его убил бы на месте. Он мне сказал, «Брат, прости!», Какой я ему брат? У меня у самого дочь 18 лет, и я хочу жить в городе, стране без мигрантов-насильников», — написал он потом в социальных сетях. У женщины двое детей. После того, как мигрант был обезврежен, его сдали полицейскому патрулю.

Ранее подростка в Ермолине под Калугой ранили ножом в сердце, когда он спасал избиваемого толпой мигрантов мужчину. Он пытался оттащить в сторону человека, уже не подававшего признаки жизни, и один из агрессоров атаковал его. Сообщается, что он до сих пор в тяжелом состоянии.

До этого порядка 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет за драки и другие нарушения в Москве. В СПЧ заявили о необходимости высылать тех мигрантов, которые нарушают законы РФ. Глава совета Валерий Федяев пояснил, что массовые драки и нарушения закона должны вести к высылке.