Мужчина совершил разбойное нападение на микрокредитную организацию в Пензенской области | 360°

Криминал 02 ноября 2022, 17:48 Мужчина совершил разбойное нападение на микрокредитную организацию в Пензенской области

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Житель Башкирии вломился с ножом в микрокредитную организацию в Пензенской области. Он забрал из кассы 51 тысячу рублей, сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

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В полицию обратился сотрудник учреждения. Подозреваемого задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим. Мужчина рассказал, что ему были нужны деньги на выпивку. От всей суммы у злоумышленника осталось только семь тысяч рублей. На него завели уголовное дело.