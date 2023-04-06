Криминал 06 апреля 2023, 00:45 Мужчина совершил разбойное нападение на магазин в Ленинградской области

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В поселке Репино Ленинградской области мужчина совершил разбойное нападение на магазин. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ситуация произошла 31 марта. Мужчина, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения зашел в магазин на Зеленогорском шоссе. При себе у него был нож, которым повредил кассовый аппарат. Также он попытался украсть пачку сигарет и бутылку лимонада, однако осуществить задуманное не смог.

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Подозреваемого задержали 4 апреля. Им оказался 27-летний ранее судимый безработный мужчина.