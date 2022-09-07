Мужчина совершил насилие над 12-летней девочкой в Ростовской области | 360°

Криминал 07 сентября 2022, 19:06 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина совершил насилие над 12-летней девочкой в Ростовской области

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Полиция задержала безработного мужчину, который подозревается в том, что совершил насильственные действия сексуального характера над 12-летней девочкой в Ростовской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Пострадавшая рассказала о случившемся отцу, после чего тот написал заявление в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали.

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Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

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