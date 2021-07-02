Мужчина совершил 80 переводов мошенникам на Ямале

Житель ЯНАО перевел мошенникам почти пять миллионов рублей. Он совершил 80 переводов, думая, что помогает полиции. Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на УМВД России по региону.

Мужчине позвонили неизвестные под видом сотрудника банка и полицейского и рассказали, что на него оформили кредит. Ему объяснили, что теперь якобы идет спецоперация по установлению личность мошенника.

Мужчину попросили оформить два новых кредита, чтобы аннулировать предыдущий. После этого он несколько дней переводил деньги на счета, которые ему указали злоумышленники.

В результате он сделал 80 переводов и понял, что его обманули, когда «правоохранители» перестали выходить на связь. К этому времени мужчина лишился четырех миллионов 890 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, мошенников разыскивают.