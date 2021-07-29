Мужчина сообщил о бомбе на вокзале в Хабаровске из-за нежелания возвращаться к шестерым детям

Мужчина из-за нежелания возвращаться к жене и шестерым детям «заминировал» вокзал в Хабаровске. Он сообщил о взрыве, чтобы отменили его поезд.

Житель Амурской области позвонил на номер «02» и сообщил, что в здании вокзала может произойти взрыв. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правление на транспорте МВД России по ДФО.

Взрывное устройство искали в здании вокзала, перронов и прилегающей территории, но найти его не удалось. После был задержан 35-летний житель Амурской области, который сообщил о взрыве. Оказалось, что он был пьян и не хотел ехать к жене и детям.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. На него заведено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Благодаря своим действиям он может не увидеть семью еще пять лет, если судья примет решение дать ему максимальное наказание.

Накануне в Санкт-Петербурге эвакуировали здание Витебского вокзала. Неизвестный сообщил, что оно якобы заминировано. Здание осмотрели, взрывчатого вещества не нашли.