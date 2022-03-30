Мужчина смертельно ранил ножом пассажирку маршрутки в Ростовской области

Житель Ростовской области без причины напал с ножом на женщин в маршрутке. Одна из них скончалась. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СКР по Ростовской области.

Всего он ранил трех человек. Одна из пострадавших умерла месте происшествия, еще две попали в больницу в тяжелом состоянии.

После происшествия мужчины выбежал из маршрутки и скрылся. На следующий день его задержали. Выяснилось, что он лечился в психиатрической больнице. Теперь его будут судить.