Мужчина сломал нос врачу в Омске
Мужчина напал на врача в омской больнице и сломал ему нос. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России.
Выяснилось, что нападение совершил 50-летний предприниматель. Его будут судить по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».
«В ходе следствия будут выяснены все обстоятельства и причины инцидента, действиям виновного лица будет дана юридическая оценка», — рассказали в ведомстве.