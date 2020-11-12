Мужчина сломал нос врачу в Омске

Выяснилось, что нападение совершил 50-летний предприниматель. Его будут судить по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

«В ходе следствия будут выяснены все обстоятельства и причины инцидента, действиям виновного лица будет дана юридическая оценка», — рассказали в ведомстве.