Мужчина сломал череп затопившему его квартиру соседу-инвалиду в Свердловской области

В городе Краснотурьинск Свердловской области 48-летний мужчина отправился выяснять отношения к своему соседу-инвалиду. Ссора возникла из-за того, что пострадавший затопил квартиру своего оппонента, проживавшего этажом ниже, и громко слушал музыку. В ходе выяснения отношений житель Краснотурьинска сломал инвалиду череп.

Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на издание «Вечерний Краснотурьинск», на 48-летнего мужчину завели уголовное дело по статье о нанесении тяжких повреждений.

Уточняется, что избиение произошло в ночь на 22 января 2022 года. Сосед снизу, который делал ремонт, был недоволен громкой музыкой, доносящейся из квартиры сверху. Кроме того, сосед сверху начал затапливать квартиру будущего подсудимого. Мужчина отправился к пострадавшему с жалобой и в процессе конфликта начал снимать его на камеру. Сосед-инвалид выбил камеру из рук своего оппонента, за что получил удар кулаком по лицу. Позже у него диагностировали перелом костей черепа.

Виновнику данного конфликта и зачинщику драки пришлось выплатить пострадавшему компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Также он получил два года лишения свободы условно.