Криминал 07 июля 2023, 15:33 Мужчина скончался в больнице после массовой поножовщины в Казани

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Две компании поссорились у ларька с шаурмой в Казани. Один из участников потасовки позже погиб в больнице от ножевого ранения. Об этом сообщил Inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash Iptash.

Ситуация произошла ночью возле ларька с шаурмой на улица Мавлютова. В заведение вошла компания из троих человек. Молодые люди вели себя неадекватно, били стекла и крушили мебель. В перепалку с ними вступила другая компания. Участники конфликта вышли на улицу и начали драться. В какой-то момент некоторые из них достали ножи. В результате несколько человек получили ранения. Один из пострадавших погиб в больнице.