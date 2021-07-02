Мужчина сядет в тюрьму за убийство любовницы в Нижнем Новгороде

Суд вынес приговор мужчине, который убил свою любовницу в Нижнем Новгороде. Таким образом он хотел скрыть измену. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Убийца и его жертва состояли в отношениях притом, что первый был женат. Женщина хотела рассказать обо всем его жене. В результате мужчина решил ее убить.

Он ударил ее по голове, а когда она потеряла сознание, надел на голову пакет, связал ее и бросил в озеру. Совершать преступление ему помогла его знакомая.

Выяснилось, что убийца был неоднократно судим за изнасилование. Его приговорили к 22 годам тюрьмы.