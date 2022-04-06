Мужчина сядет в тюрьму за тройное убийство 22-летней давности в Ставрополье

Мужчину будут судить за убийство трех человек в Ставрополье. Это произошло 22 года назад. Об этом сообщило издание NewsTracker.

По данным сайта kp.ru, убийца действовал с сообщниками. Они убили трех человек из-за 45 тысяч рублей. Двоих из них сразу задержали, а третий скрылся.

«В отношении одного из соучастников преступления Ставропольским краевым судом ранее вынесен обвинительный приговор, в отношении другого уголовное дело прекращено в связи с его смертью», — уточнили в прокуратуре.

Последнего учасника преступления задержали. Теперь ему грозит тюремное заключение.