Мужчина сядет в тюрьму за попытку продать наркотики в Иванове

Мужчина получил срок за попытку сбыта наркотиков в Иванове. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным следствия, он приобрел запрещенные вещества в интернете в крупном объеме. После этого мужчина планировал сделать закладки, но в процессе его задержали.

На него завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». В результате мужчину приговорили к пяти годам и пяти месяцам тюрьмы.