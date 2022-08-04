Мужчина сядет в тюрьму за нападение на полицейского во Владимирской области

Суд вынес приговор мужчине, который устроил дебош и напал на полицейского во Владимирской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Он напился и гонялся за прохожими на бульдозере в попытках их задавить. После приезда правоохранителей нарушитель бросил нож в одного из полицейских. Также он угрожал другому ножом и отверткой. После этого мужчина успел сбежать.

В итоге его задержали. Суд приговорил злоумышленника к году колонии строгого режима.