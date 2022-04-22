Мужчина сядет в тюрьму за издевательства над дочкой своей партнерши в Самаре

Суд вынес приговор жителю Самары, который кусал дочь своей партнерши. Кроме того, мужчина оскорбил сотрудника полиции. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным следствия, злоумышленник плохо относился к девочке, так как у нее были проблемы с нервной системой. Когда за ним приехал полицейский, мужчина прилюдно оскорбил его.

В итоге на него завели два уголовных дела: об истязании несовершеннолетнего и об оскорблении представителя власти. Теперь преступник сядет в тюрьму на 3,5 года.