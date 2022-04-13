Мужчина сядет в тюрьму на 7 лет за убийство знакомого в Пензенской области

Суд вынес приговор мужчине за убийство знакомого в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на СУ СКР по региону.

По данным следствия, мужчина выпивал в компании знакомых. Одному из них он дал свою карту и попросил сходить в магазин за безалкогольными напитками. Когда тот вернулся, выяснилось, что он купил алкоголь, а карты при нем не было.

В итоге между мужчинами началась ссора, и владелец карты ударил оппонента ножом. Пострадавший скончался в больнице на следующий день.

Убийцу приговорили к семи годам тюрьмы. Свою вину он признал.