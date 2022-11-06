Мужчина швырнул гранату в кафе в забайкальском городе Шилка | 360°

Криминал 06 ноября 2022, 09:42 Мужчина швырнул гранату в кафе в забайкальском городе Шилка Следственный комитет Забайкалья: четыре человека пострадали от взрыва гранаты в кафе

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Житель забайкальского города Шилка швырнул гранату в кафе «Байкал» за то, что его отказались туда пустить. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщил Следственный комитет Забайкалья в своем Telegram-канале.

«Вечером 5 ноября 2022 года в городе Шилке Шилкинского района около одного из местных кафе подозреваемый в ходе конфликта с несколькими мужчинами привел в действие неустановленное взрывное устройство, в результате чего четверо человек получили травмы», — говорится в сообщении.

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Подозреваемый, 35-летний житель Шилкинского района, задержан. Его обвиняют в покушении на убийство. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. Сейчас в доме шилкинца проводится обыск.

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Telegram-канал Babr Mash сообщает, что мужчину не пустила внутрь сотрудница и он тогда кинул гранату в сторону, где курили двое молодых людей с девушками. Одного пострадавшего доставили в больницу в средне-тяжелом состоянии, трое других серьезных травм не получили.

В Костромской области объявили 7 ноября днем траура по погибшим в пожаре в кафе «Полигон». В регионе приспустят государственные флаги, отменят развлекательные мероприятия и программы на радио и телевидении.