Криминал 18 ноября 2022, 18:02 Мужчина сел в тюрьму за нападение с ножом на фельдшеров скорой помощи в Петербурге

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Мужчина в состоянии наркотического опьянения напал с ножом на фельдшеров скорой помощи в общежитии Санкт-Петербурга. Суд приговорил его к пяти годам тюрьмы, сообщило издание Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-служба судов города.

Уточняется, что медработники прибыли для оказания помощи агрессору. В итоге тот нанес обоим ножевые ранения.

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Свою вину мужчина признал. Теперь он отправится в тюрьму на пять лет.

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