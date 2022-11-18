18 ноября 2022, 18:02
Мужчина сел в тюрьму за нападение с ножом на фельдшеров скорой помощи в Петербурге
Мужчина в состоянии наркотического опьянения напал с ножом на фельдшеров скорой помощи в общежитии Санкт-Петербурга. Суд приговорил его к пяти годам тюрьмы, сообщило издание Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-служба судов города.
Уточняется, что медработники прибыли для оказания помощи агрессору. В итоге тот нанес обоим ножевые ранения.
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Свою вину мужчина признал. Теперь он отправится в тюрьму на пять лет.
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