Криминал 15 сентября 2023, 09:01 Мужчина сдал в ломбард украшения своей онлайн-подруги на 340 тысяч рублей Московская полиция задержала подозреваемого в ограблении на 340 тысяч рублей РИА «Новости»

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Столичная полиция задержала в Подмосковье мужчину, которого подозревают в краже драгоценностей у познакомившейся с ним в интернете женщины. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Подозреваемому 45 лет, в Сети он познакомился с 50-летней москвичкой, с которой после некоторого времени общения встретился у нее дома.

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«Кавалер остался у нее на ночь, а когда хозяйка утром ушла на работу, выгреб из шкатулки ювелирные изделия стоимостью свыше 340 тысяч рублей, после чего спешно уехал. Похищенные драгоценности злоумышленник успел сдать в ломбард, однако полицейские изъяли их и в ближайшее время возвратят заявительнице», — рассказали в пресс-службе.

Теперь против мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже. В качестве меры пресечения ему назначили подписку о невыезде.

Ранее двум жителям Брянской области назначили условные сроки за то, что они вскрыли сейф с миллионом рублей, однако затем вернули деньги на место.