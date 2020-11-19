Мужчина сбежал из плена в погребе под Саратовом

Мужчину — 30-летнего Алексея О. — похитили двое его приятелей, местных жителей. Это произошло утром 16 ноября 2020 года. По версии следствия, злоумышленники приехали из Аткарска на улицу Тархова в Саратове, напали на своего товарища и запихнули его в салон ВАЗ-2111. Они сначала требовали деньги, которые Алексей О. задолжал им, потом отняли 9,7 тысячи рублей, телефон и паспорт. После чего заперли свою жертву в погребе сарая частного дома на улице Горной в деревне Андреевке. Причем лестницу из погреба они вытащили.

Вечером мужчины запереживали, что потерпевший замерзнет насмерть. Поэтому они вернулись в деревню из Аткарска. Однако к тому времени их пленник сбежал. Алексей О. добрался до Саратова и позвонил в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые — ранее не судимые и официально не трудоустроенные 32-летний Сергей А. и 30-летний Сергей Ч. Они задержаны, вину признали.

Алексей О. некоторое время назад отбывал срок в колонии, на свободе его ждала девушка. Приятели материально помогали ей, один из них отдал ей по просьбе заключенного свою машину. Они также регулярно переводили деньги товарищу в места заключения. Общая сумма долга, с учетом стоимости машины, — около 160 тысяч рублей. После выхода на свободу мужчина не вернул деньги и переехал в Саратов.