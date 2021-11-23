Мужчина с топором разгромил троллейбус в Екатеринбурге

Пассажир троллейбуса в Екатеринбурге устроил конфликт с контролером, после чего между ними завязалась драка. В результате мужчина разгромил общественный транспорт топором. Об этом сообщили Nation News.

Очевидцы сообщили, что злоумышленник ударил контролера головой. После этого он стал ломать внутреннюю часть салона и разбивать топором окна. После того, как в окне образовалась дыра, мужчина выбрался через нее и покинул место происшествия. На данный момент полиция занимается поисками дебошира. Обстоятельства случившегося выясняют.