Мужчина с собакой несколько раз перевернулись в воздухе после тарана такси в Красноярском крае

Водитель такси в Зеленогорск Красноярского края протаранила пенсионера, который шел с собакой по пешеходному переходу. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии, пес погиб. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

На опубликованных кадрах видно, что машина несется на большой скорости и даже не делает попытку притормозить перед пешеходным переходом. За считанные секунды автомобиль пронесся по дороге и сбил человека с собой.

По данным издания, 47-летняя Ольга П. находилась за рулем авто, она была трезвой. Telegram-канал привел ее слова о том, что он на перекрестке посмотрела направо, чтобы убедиться, что дорога свободна. Кода таксистка перевела взгляд на трассу, то не успел затормозить. В результате аварии ни она, ни ее пассажир не пострадали.

В отношении женщины открыто уголовное дело. На нее составлено несколько протоколов. В частности, известно, что она водила такси без лицензии и ехала без ремня безопасности. Кроме того, на виновнице аварии числилось три неоплачиваемых штрафа.