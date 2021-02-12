Мужчина с пистолетом потребовал деньги за сломанную аудиоколонку

Житель Пензы пришел в магазин требовать возврата денег за сломанную аудиоколонку. Чтобы быть более убедительным, вместо неисправного устройства он взял с собой страйкбольный пистолет, написало ИА «Пенза-Пресс».

Мужчина потребовал вернуть ему стоимость колонки. Молодой человек за прилавком попросил предоставить покупку, в ответ на что пензенец направил на продавца пистолет. Другой сотрудник магазина вызвал полицию.

Оперативно-следственная группа задержала 49-летнего возмущенного покупателя на крыльце торговой точки. Он рассказал, что решился на радикальные меры из-за неприятной покупки. Таким способом мужчина хотел отстоять свои потребительские права. Перед «делом» он выпил для храбрости.

В отделении задержанный раскаялся в своем поступке. Теперь его ожидает суд.