Мужчина с ножом ограбил аптеку в Ленинградской области

Неизвестный мужчина ограбил аптеку в доме № 7 на Ленинградской улице в городе Кудрово. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Обращение в полицию поступило вечером 24 ноября. За помощью обратился консультант аптеки. Он рассказал сотрудникам органов, что неизвестный вошел в здание и начал угрожать ножом.

После этого он забрал деньги из кассового аппарата и скрылся с места преступления. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой». В данный момент злоумышленника разыскивают.