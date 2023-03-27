Криминал 27 марта 2023, 23:43 Мужчина с ножом ограбил табачную лавку в Ленобласти

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В Ленинградской области злоумышленник с ножом ворвался в табачную лавку и начал угрожать сотруднице. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

Злоумышленник 26 марта зашел в здание в Тихвине и начал угрожать ножом 26-летней сотруднице. Он потребовал отдать деньги. Девушка передала ему 1700 рублей, после чего мужчина покинул место происшествия.

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Спустя время его задержали сотрудники полиции. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Разбой».