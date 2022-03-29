Мужчина с ножом ограбил офис микрофинансовой организации в Новосибирской области

Мужчина, вооруженный ножом, пришел в офис микрофинансовой организации в городе Татарске Новосибирской области и ограбил его на 10 тысяч рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Полиции удалось задержать подозреваемого благодаря записям с камер видеонаблюдения. Им оказался мужчина, который брал кредит в этой же организации днем ранее. Мужчина раньше уже привлекался за кражу, хранение наркотиков и причинение смерти по неосторожности.