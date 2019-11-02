Мужчина с ножом напал на женщину в хостеле в Коммунарке
Инцидент произошел на улице Бочуринской в доме № 13. По словам местных жителей, мужчина стал резать своей сожительнице руки. Женщина выбежала в истерике в коридор, где ее увидели жильцы дома, на первом этаже которого расположен хостел. Потерпевшая просила о помощи. Очевидцы вызвали полицию и скорую.
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«Из этого хостела выбежала девушка, узбечка, с порезанными руками, с просьбой помочь. Соответственно мы вызвали полицию и скорую», — рассказал очевидец происшествия.
По его словам, потерпевшей перевязали руку два сотрудника скорой помощи, сейчас они составляют акт. С трудом удалось узнать имя и фамилию потерпевшей, так как она говорит только на узбекском. «Мы нашли тут переводчика, который объяснил всю эту ситуацию», — рассказал очевидец происшествия. По его мнению, кровопотеря у девушки небольшая.
Нападавшего увезли сотрудники правоохранительных органов.