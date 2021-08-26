Мужчина с мачете ворвался в магазин в Пермском крае. Видео

В магазин «Пятерочка» в Пермском крае нагрянул буйный покупатель. Мужчина размахивал мачете и испортил кассовый аппарат. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, мужчина зашел в магазин, вооружившись мачете. После он начал размахивать им, бить им по полу. А потом злоумышленник направился к кассе, где начал громить аппаратуру. Все его действия попалим на камеру видеонаблюдения, эти кадры распространили в соцсетях.

В результате в полицию обратился представитель сетевого магазина и рассказал, что 23 августа в помещение ворвался посетитель с ножом в руках.

«Личность злоумышленника была установлена. Им оказался местный житель 1989 года рождения. Сейчас полиция проводит проверку», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, покупатель пришел в ярость из-за требования надеть маску. Как выяснилось, мужчина раньше не был судим, но привлекался к административной ответственности.