Мужчина с мачете ограбил продуктовый магазин в Петербурге. Видео

Вооруженный мачете грабитель обчистил кассу в продуктовом в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Сейчас мужчину ищут. Момент ограбления сняла камера наружного видеонаблюдения.

«Полицейские Пушкинского района разыскивают злоумышленника, совершившего разбой с предметом, похожим на мачете», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полиции добавили, что преступник, угрожая мачете, вынудил продавщицу отдать ему 15 тысяч рублей из кассы. Об ограблении в полицию сообщила девушка, которая работала в тот день в магазине. Преступник пришел в продуктовый 18 февраля.

В МВД завели дело по второй части статьи 162 УК РФ «Разбой».