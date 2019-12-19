Мужчина с лопатой попытался отогнать журналистов от дома с арсеналом под Гатчиной

Оба СМИ называет нападавшего другом семьи. Вечером 18 декабря мужчина подъехал к дому, а когда его окружили журналисты, начал размахивать лопатой и посылать репортеров матом.

По данным «Известий», предположительно, он прибыл, чтобы вывезти коз, которых держат хозяева дома.

По информации РЕН, из дома гость вышел с мешками и сел в легковушку, после чего начал сдавать назад, туда, где стояли оператор и корреспондент «Известий». Первый сумел отскочить, репортера машина ударила по ногам.

Хозяина дома Андрея Бовта задержали 16 декабря. СК подозревает мужчину в сексуальном насилии над 13-летней дочерью. Всего в семье Бовта восемь детей. В трехэтажном доме, где они живут, нашли арсенал огнестрельного оружия — три пулемета, шесть автоматов Калашникова, пневматическую винтовку, двуствольное ружье и другое.

Семья была религиозной, жила обособленно. О сексуальном насилии девочка рассказала матери, та поделилась историей с подругой, от которой о возможном преступлении узнал Следственный комитет.