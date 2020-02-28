Мужчина с гранатой захватил суд в Одессе

В Приморском суде Одессы мужчина пригрозил взорвать гранату. Вячеслава Гарькавого доставили в суд из СИЗО на заседание по его делу. Теперь кроме обвинения в убийстве ему грозит новое дело, за захват заложников.

Обвиняемый в убийстве пригрозил подорвать себя гранатой в Приморском районном суде Одессы. Об этом сообщил сайт местного издания «Думская». Позже информацию подтвердили в Национальной полиции.

Мужчину привезли из СИЗО и поместили в «клетку». Как только двери за ним закрыли, он достал из пластикового пакета гранату, выдернул чеку и заявил, что готов себя взорвать — а заодно и тех, кто находится рядом. Гарькавый при этом выдвинул единственное требование: он попросил справедливости.

«Я отсюда вообще не выйду либо выйду в пластиковом мешке… Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит», — заявил бомбист.

В зале суда рядом с ним остались судьи Виктор Иванов и Вячеслав Бондарь. Возле клетки остался также старший конвоир. Остальных людей из здания суда удалось эвакуировать. Территорию оцепили.

Начальник одесского управления нацполиции Олег Бех рассказал, что, по предварительной информации, гранату обвиняемому передали в суде. В итоге боеприпас оказался ненастоящим.

«Будет проведено расследование, как он получил гранату, будут рассмотрены все видеозаписи, потому что его конвоировали из СИЗО и заводили через специальный вход», — рассказал полицейский.

Теперь обвиняемого переведут из СИЗО в изолятор временного содержания. Гарькавому предоставят психолога.

«Он находится в очень сложном психическом состоянии», — констатировал Бех.

По словам правоохранителя, Гарькавому грозит статья о захвате заложников. А если бы граната оказалась боевой, то и о незаконном хранении оружия. Злоумышленника, кстати, обезвредили. Суд вернулся к обычному графику работы.