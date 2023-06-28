Криминал 28 июня 2023, 12:28 Мужчина с дробовиком ограбил алкомаркет в Москве АГН «Москва»: мужчина с дробовиком ограбил столичный алкомаркет

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Мужчина с дробовиком на минувших выходных ограбил столичный алкомаркет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Житель столицы с оружием наперевес вошел в магазин на Верхней Первомайской, набрал целый рюкзак спиртного и, угрожая сотруднику алкомаркета, покинул помещение.

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В пресс-службе МВД сообщили, что мужчину быстро нашли. Однако, когда к нему приехали сотрудники полиции, он отказался сдаваться, направил оружие на одного из полицейских и выстрелил. Сотрудник органов успел отвести дуло в сторону, и пуля попала в стену.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он признался, что не ожидал от сотрудников правоохранительных органов подобной скорости реагирования. Против него возбудили уголовное дело по статьям 162 и 318 УК РФ.

В ведомстве уточнили, что задержанный работает в подмосковном стрелковом клубе, а оружием он владел на законных основаниях.

Ранее в Химках мужчина высунулся из автомобиля с автоматом в руках.