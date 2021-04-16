Мужчина разгуливал с автоматом и стрелял по сторонам в Балашихе. Видео

В Балашихе неизвестный ходил по улице и стрелял из автомата. После он зашел с оружием в подъезд одного из домов ЖК «Алексеевская роща».

В социальных сетях выложили видео, как молодой человек в белой куртке ходит по двору и стреляет по сторонам из оружия.

«В 01:05 нам поступило сообщение о том, что по улице Дмитриева, у дома 28, слышны выстрелы. В настоящее время проводится проверка, на место выезжали сотрудники полиции, никого не обнаружили», — сообщили «360» в МВД.

Жители дома в социальных сетях сообщили, что мужчину поймали, он житель 28-го дома. Стрелял из светошумового автомата. Одна из жительниц рассказала, что утром видела на асфальте восьмисантиметровые гильзы.

В МВД «360» информацию об оружии не подтвердили.