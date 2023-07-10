Криминал 10 июля 2023, 17:36 Мужчина разбил турникет на станции метро «Чертановская» в Москве Прокуратура Москвы: мужчина разбил обе створки турникета на станции метро «Чертановская»

Читать 360tv в

Мужчина, не желавший оплачивать проезд, разбил створки стеклянного турникета и прошел на платформу метро «Чертановская». Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

На кадрах, предоставленных пресс-службой ведомства, видно, как 28-летний безбилетник схватился обеими руками за створки турникета, работавшего на вход, и потянул на себя. Из-за этого обе дверцы разбились и мужчина смог пройти на платформу.

Реклама

Прокуратура Московского метрополитена сообщила, что такие действия квалифицируются как вандализм согласно статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, мужчину обяжут возместить ущерб.

Подобное происшествие ранее произошло на станции метро «Курская».