Криминал 25 августа 2023, 11:50 Мужчина разбил стеклянный турникет на станции метро в Москве Мужчина разбил турникет на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» в Москве Antares 610 / Wikipedia

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Стеклянный турникет на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» в Москве намеренно сломал 41-летний мужчина, чтобы не платить за проезд. Об этом сообщила прокуратура столицы.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник решил пройти на станцию метро, силой открыв турникет на входе. Однако одна из стеклянных створок не выдержала и сломалась.

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Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за вандализм на станции «Комсомольская» — там он также разбил стеклянный турникет. Кроме того, в этом году его судили за угрозу убийством в отношении своей матери.

Прокуратура напомнила, что порча имущества на общественном транспорте или в общественных местах, а также осквернение зданий и сооружений, будут квалифицироваться как вандализм. Виновника обяжут возместить причиненный ущерб.

Ранее безбилетник в метро распылил перцовку в лицо москвичу из-за замечания.