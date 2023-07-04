Криминал 04 июля 2023, 11:45 Мужчина разбил стеклянный турникет на станции метро «Курская» в Москве Прокуратура Москвы: мужчина разбил стеклянный турникет на станции метро «Курская»

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Мужчина разбил стеклянный турникет на входе на станцию метро «Курская» Кольцевой линии, сообщила в Telegram-канале прокуратура Москвы.

Не желая оплачивать проезд, 28-летний мужчина раздвинул работавшие на вход створки турникета и прошел на платформу. Однако после этого он вернулся и захотел таким же образом впустить двух женщин.

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Когда он во второй раз начал разжимать руками стеклянные створки, одна из них разбилась.

Мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 214 УК РФ («Вандализм»), злоумышленник вину признал. Прокуратура Московского метрополитена

Ранее стало известно о том, что хулиган разбил локтем стеклянный турникет на станции метро «Первомайская» в Москве. Ему также грозит уголовная статья о вандализме.