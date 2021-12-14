Мужчина расстрелял жену из ревности в Нижнем Новгороде

Житель Нижнего Новгорода из ревности расстрелял свою супругу. После он попытался покончить с собой. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по Нижегородской области.

Ситуация произошла в цветочном магазине на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 10 декабря. Нападение было совершенно с помощью травматического пистолета.

Мужчину и его жену доставили в больницу имени Семашко. Врачи пытаются спасти 53-летнюю пострадавшую. Нападавший также госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.