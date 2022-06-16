Мужчина расстрелял прохожих в Оренбургской области

Мужчина устроил стрельбу на улице в городе Бузулук Оренбургской области. В результате ранения получили два человека. Стрелок задержан. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ЧП произошло на улице Шевченко. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина стреляет в людей.

Сотрудники ППСП прибыли на место и выяснили, что стрелявший ранил двух мужчин и скрылся», — сообщили в пресс-службе.

По ориентировке подозреваемый был задержан правоохранителями. Пострадавшие госпитализированы. По имеющимся данным, за их жизнь борются медики. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. В полиции не уточнили, из какого оружия стрелял нападавший.