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    16 июня 2022, 23:02

    Мужчина расстрелял прохожих в Оренбургской области

    Неизвестный открыл стрельбу на улице в городе Бузулук Оренбургской области, есть раненые

    Алексей Иванчин

    Мужчина устроил стрельбу на улице в городе Бузулук Оренбургской области. В результате ранения получили два человека. Стрелок задержан. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

    ЧП произошло на улице Шевченко. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина стреляет в людей.

    Сотрудники ППСП прибыли на место и выяснили, что стрелявший ранил двух мужчин и скрылся», — сообщили в пресс-службе.

    По ориентировке подозреваемый был задержан правоохранителями. Пострадавшие госпитализированы. По имеющимся данным, за их жизнь борются медики. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. В полиции не уточнили, из какого оружия стрелял нападавший.