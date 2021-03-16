Мужчина расправился с прохожим при помощи молотка на западе Москвы. Видео

Петербуржец забил до смерти мужчину молотком. Подозреваемого задержали. Об этом сообщили в столичном главке СК России.

Нападение произошло ночью 16 марта около дома на улице Довженко в Москве. Мужчина бил прохожего по голове сначала руками, а потом молотком. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По данным РЕН ТВ, о происшествии полиции сообщила женщина. Она увидела человека, который лежал около проезжей части весь в крови. На камерах видеонаблюдения запечатлено, как к жилому дому подъехала машина каршеринга. Из нее вышел некий мужчина и напал на прохожего. Агрессор бил жертву руками и ногами.

В какой-то момент прохожий потерял равновесие и упал на проезжую часть. Тогда неизвестный достал из рюкзака строительный молоток и как минимум десять раз ударил пострадавшего по голове, а затем скрылся. По информации телеканала, подозреваемый расправился над москвичом, приняв его за «ведьму».

Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан. Им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. Следователи осмотрели место происшествия. Молодого человека в скором времени отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.