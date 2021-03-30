Мужчина расчленил жену из-за замороженных чипсов

Ревнивый муж задушил свою жену и выбросил ее расчлененное тело в загородном парке в английском графстве Большой Манчестер. Убийство произошло после ссоры из-за пакета замороженных чипсов. После расправы мужчина отправлял сообщения детям от имени их матери. Теперь его ждет оглашение приговора суда.

Томас Макканн задушил свою жену Ивонн в ванной своего дома в Стокпорте, сообщило издание Daily Mail. Пара воспитывала четырех детей и прожила вместе 32 года. В мае 2020 года супруги поссорились из-за того, что Ивонн разморозила пачку чипсов. По словам обвинителя, этот конфликт стал для ревнивого мужчины спусковым крючком для убийства. В 2013 году Маккан разошелся с женой после ее измены.

«Обвиняемый напал на Ивонн, задушил ее до смерти в ванной, а после этого он расчленил ее тело в ванной», — рассказал Эндрю Смит.

Части тела женщины нашли собачники в загородном парке Реддиш-Вейл. Сначала им попались на глаза два пакета для мусора, а затем еще четыре в другой части парка. При этом во время расчленения тела Маккан отвечал на сообщения своих детей от имени Ивонн. Он писал, что женщина ушла из дома из-за ссоры.

Сотрудники полиции арестовали Маккана, когда увидели царапины на его щеке, руках и кистях рук. Кроме того, мужчина попал в объективы камер видеонаблюдения, когда складывал пакеты в свою машину. Суд должен вынести приговор 30 марта.