Мужчина ранил собутыльника и поджег его дом в Вологодской области

По данным информагентства, 27 ноября между задержанным и 63-летним пенсионером вспыхнула пьяная ссора. Мужчина схватился за нож и ранил оппонента. Решив, что тот скончался, нападавший устроил пожар и скрылся. «Дни.ру» рассказали, что потерпевший пришел в сознание и выбрался из горящего дома. Ему удалось выжить. Злоумышленника поместили под стражу.