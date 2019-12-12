Мужчина ранил собутыльника и поджег его дом в Вологодской области
В Вологодской области правоохранители задержали 36-летнего жителя Бабаево, который едва не прирезал собутыльника и спалил его дом. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным информагентства, 27 ноября между задержанным и 63-летним пенсионером вспыхнула пьяная ссора. Мужчина схватился за нож и ранил оппонента. Решив, что тот скончался, нападавший устроил пожар и скрылся. «Дни.ру» рассказали, что потерпевший пришел в сознание и выбрался из горящего дома. Ему удалось выжить. Злоумышленника поместили под стражу.