>
    09 ноября 2021, 21:06

    Мужчина ранил подростка ножом в Новосибирске

    НГС: задержан мужчина, который ранил ножом 17-летнего подростка

    Дарья Морозова

    Мужчина ранил ножом незнакомого 17-летнего парня на улице в Новосибирске. Об этом сообщил НГС со ссылкой на экстренные службы.

    По данным сайта «Дни.ру», между ними произошел конфликт. По предварительным данным, несовершеннолетний защищал свою девушку. В результате мужчина ранил его ножом.

    Парень добежал до аптеки, где ему оказали первую помощь и вызвали скорую.

    Нападавший попытался скрыться, но его задержали. Началась проверка.