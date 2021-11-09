Мужчина ранил подростка ножом в Новосибирске

Мужчина ранил ножом незнакомого 17-летнего парня на улице в Новосибирске. Об этом сообщил НГС со ссылкой на экстренные службы.

По данным сайта «Дни.ру», между ними произошел конфликт. По предварительным данным, несовершеннолетний защищал свою девушку. В результате мужчина ранил его ножом.

Парень добежал до аптеки, где ему оказали первую помощь и вызвали скорую.

Нападавший попытался скрыться, но его задержали. Началась проверка.