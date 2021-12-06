Мужчина ранил ножницами девять человек в Шанхае

В Шанхае мужчина, вооруженный ножницами, ранил девять человек. В числе пострадавших оказались двое полицейских. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на издание Hubei Daily.

«Управление общественной безопасности района Пудун в 14:33 (9:33 по Москве) 6 декабря 2021 года получило сообщение о том, что вооруженный ножом мужчина ранил человека на улице Бошань близ улицы Гушань», — рассказали сотрудники органов.

Полицейские смогли обезвредить 26-летнего злоумышленника. Удалось выяснить, что мужчина стоит на учете у психиатров.