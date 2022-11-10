Криминал 10 ноября 2022, 05:52 Мужчина ранил кухонным топором сына сожительницы в Тольятти

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Жительница Тольятти написала заявление в полицию, после того как ее партнер ранил ее сына кухонным топором. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Она уточнила, что между ними произошла ссора. В результате мужчина нанес потерпевшему многочисленные удары топором и скрылся.

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Подозреваемого задержали. Оказалось, он уже был судим за тяжкие преступления. На мужчину завели уголовное дело.

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