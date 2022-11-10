10 ноября 2022, 05:52
Мужчина ранил кухонным топором сына сожительницы в Тольятти
Жительница Тольятти написала заявление в полицию, после того как ее партнер ранил ее сына кухонным топором. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Она уточнила, что между ними произошла ссора. В результате мужчина нанес потерпевшему многочисленные удары топором и скрылся.
Реклама
Подозреваемого задержали. Оказалось, он уже был судим за тяжкие преступления. На мужчину завели уголовное дело.
Реклама
Уголовное дело
Мужчины
Реклама
Реклама